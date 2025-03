Neuer vai desfalcar Bayern de Munique até o final de março

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na quarta-feira, logo após o segundo gol do Bayern, marcado no início do segundo tempo (54') por Jamal Musiala, Neuer, de 38 anos, pediu para sair enquanto mancava. O gigante da Baviera venceu por 3 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.