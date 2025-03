Na Coreia do Sul, tribunal determina libertação do presidente deposto

Um tribunal da Coreia do Sul ordenou nesta sexta-feira, 7, que o presidente deposto do país, Yoon Suk Yeol, seja libertado após mais de um mês na cadeia. Yoon foi preso por causa da imposição da lei marcial no ano passado, em uma manobra que foi considerada uma tentativa de golpe e resultou no impeachment do mandatário.

A decisão do Tribunal do Distrito Central de Seul vai permitir que o presidente deposto seja julgado em liberdade.