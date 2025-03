Justiça da Coreia do Sul ordena liberação de presidente destituído Yoon da prisão

Yoon foi preso em janeiro por causa do decreto de lei marcial de 3 de dezembro, que mergulhou o país em uma turbulência política. O parlamento, controlado pela oposição, votou separadamente a favor do impeachment, o que levou à sua suspensão do cargo.

As audiências em seu julgamento de impeachment no Tribunal Constitucional foram concluídas no final de fevereiro, e espera-se que o tribunal decida em breve se o removerá formalmente do cargo ou se o reintegrará.