João Fonseca "tem potencial para ser uma super estrela", garante Djokovic

Aos 18 anos, Fonseca havia conquistado poucas horas antes a primeira vitória em um torneio Masters 1000 de sua promissora carreira, no qual já ostenta um título da ATP conquistado em fevereiro, em Buenos Aires.

"Não o conheço muito bem pessoalmente, mas pelo que vi em quadra, pela forma como ele joga e se comporta e pelas pessoas ao seu redor, parece que há um nível muito bom de equilíbrio, profissionalismo e devoção, como vimos nos últimos dois anos com (Carlos) Alcaraz", comparou Djokovic durante a coletiva de imprensa anterior à sua participação em Indian Wells, nos Estados Unidos.

Sobre suas perspectivas no deserto da Califórnia, Djokovic disse que se recuperou da lesão na coxa esquerda que o forçou a se retirar nas semifinais do Aberto da Austrália, em janeiro.

"Ele tem potencial para ser uma verdadeira super estrela deste jogo, sem dúvida", disse ele. "Além disso ele vem do Brasil, um dos maiores países do mundo, onde amam tênis e esportes e são pessoas muito apaixonadas".

“Em Doha me senti completamente bem e também na preparação para Indian Wells. Quero ir longe no torneio", destacou.

Para conseguir esse feito, ele confia no trabalho que tem desenvolvido com seu antigo rival Andy Murray, que espera que dure pelo menos o primeiro semestre do ano até Wimbledon.

"Acho que fizemos um grande torneio na Austrália e joguei meu melhor tênis desde os Jogos Olímpicos" em Paris em 2024, disse ele.

"Pessoalmente, queria seguir em frente e disse a ele no mesmo dia em que terminamos o torneio (Austrália)", lembrou. "Ele demorou um pouco para refletir (...) Fiquei muito feliz quando ele decidiu continuar para Indian Wells e Miami. Conversaremos depois de Miami, mas acho que o plano é ir até o final de Roland Garros e espero que Wimbledon".