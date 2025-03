Hamas publica vídeo que mostra refém israelense vivo

O movimento islamista palestino Hamas publicou, nesta sexta-feira (7), um vídeo que mostra um refém israelense vivo, cativo em Gaza desde o ataque de 7 de outubro de 2023 no sul de Israel.

A AFP não conseguiu verificar a autenticidade do vídeo e não publica a identidade do refém à espera da aprovação da família do cativo.

