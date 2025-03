Guiana pede à CIJ medidas contra eleições anunciadas pela Venezuela em Essequibo

A Guiana pediu à Corte Internacional de Justiça (CIJ) que adote medidas cautelares contra as eleições que a Venezuela pretende realizar no disputado território do Essequibo, previstas para 25 de maio, informou esse tribunal nesta sexta-feira (7).

Em um documento formalizado na quinta-feira, a Guiana pediu à CIJ medidas para que a Venezuela "não realize nenhuma eleição em ou em relação a nenhuma parte do território do lado da linha limítrofe da Guiana" estabelecida em 1899 por um laudo arbitral.