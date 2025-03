Guerra comercial torna Copa do Mundo 'mais emocionante', diz Trump

Declaração do presidente dos Estados Unidos aconteceu nesta sexta-feira, 7, ao lado do presidente da Fifa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira, 7, na Casa Branca, que a Copa do Mundo de Futebol de 2026, organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá e México, será "mais emocionante" no meio de uma guerra comercial com seus dois vizinhos.

Em declarações aos jornalistas no Salão Oval ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino, Trump descartou que as turbulências comerciais afetem o torneio. "Acho que tornará mais emocionante", respondeu.