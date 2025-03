Forest e City fazem inesperado duelo pelo 3º lugar na 28ª rodada da Premier League

A 28ª rodada da Premier League começa neste sábado (8) com um duelo que poucos imaginavam no início da temporada. A revelação Nottingham Forest (48 pontos) defende a terceira colocação contra o campeão das últimas quatro edições, o Manchester City (4º, 47) que vem se recuperando.

Atrás destas duas equipes serão travadas batalhas pelas demais vagas europeias. Apenas quatro pontos separam o Chelsea, quinto com 46 pontos e que recebe o Leicester no domingo, e o Aston Villa, décimo com 42, que visita o Brentford no sábado.

Depois de três derrotas em quatro jogos, o Newcastle, sexto com 44 pontos, e o Bournemouth, sétimo com 43, jogam respectivamente contra o West Ham na segunda-feira e o Tottenham no domingo.

Na reta final rumo ao título, o líder Liverpool, depois de vencer o PSG por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, recebe no sábado o último colocado Southampton, um bom 'sparring' de preparação para o jogo de volta da Champions, na terça-feira, em Anfield.