Filho do líder do cartel mexicano CJNG recebe sentença em tribunal dos EUA

Rubén Oseguera González, conhecido como "El Menchito", filho do líder do Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), um dos mais perigosos do México, descobrirá nesta sexta-feira (7) em um tribunal dos Estados Unidos se passará o resto da vida na prisão.

O veredicto será anunciado dias após o presidente Donald Trump dizer que era hora de os Estados Unidos declararem guerra aos cartéis de drogas mexicanos, que ele acusa de ameaçar a "segurança nacional" do país.