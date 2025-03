Em crise, OEA elegerá surinamês secretário-geral

O próximo secretário-geral da OEA será o chanceler do Suriname, Albert Ramdin. Nesta quinta-feira, 6, ele se tornou candidato único, para a votação de segunda-feira, 10, após a desistência de Rubén Ramírez Lezcano, ministro das Relações Exteriores do Paraguai. Ele será o sucessor de Luis Almagro até 2030.

O paraguaio buscou apoio dos americanos nos bastidores e estava em contato constante com o secretário de Estado Marco Rubio. Fotos de Lezcano com Donald Trump e com o bilionário Elon Musk, no entanto, provocaram uma reação articulada por governos de esquerda da região - e ganhou apoio de México e Canadá, alvos de tarifas de Trump.