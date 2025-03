Dissidentes das Farc sequestram 29 militares e policiais na Colômbia

Dissidentes das Farc sequestraram 29 policiais e militares, supostamente com apoio de moradores, em um reduto da guerrilha no sudoeste da Colômbia, informou nesta sexta-feira (7) o Ministério da Defesa.

Em um comunicado, o ministério denuncia "a tentativa de homicídio e o posterior sequestro de 29 membros da Força Pública" no departamento do Cauca. Segundo o ministério, "moradores instrumentalizados" pelos guerrilheiros participaram no sequestro.