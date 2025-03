Crescimento da zona do euro em 2024 passa por revisão e sobe para 0,9%

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro registrou em 2024 o crescimento de 0,9%, anunciou nesta sexta-feira (7) a agência europeia de estatística Eurostat, que reajustou para cima o resultado do quarto trimestre, a 0,2%, modificando as estimativas divulgadas previamente.

Em um primeiro momento, a Eurostat anunciou crescimento nulo no 4º trimestre, mas elevou o cálculo para 0,1% na segunda estimativa, resultado que agora, na terceira revisão, subiu para 0,2%. Assim, o PIB de 2024 na zona do euro também foi reajustado para cima, de 0,7% para 0,9%, segundo a agência.