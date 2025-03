Confrontos entre grupos de narcotraficantes deixam 22 mortos no Equador

Confrontos armados entre grupos de narcotraficantes registrados na quinta-feira (6) em Guayaquil, uma das cidades do Equador mais afetadas pela violência do crime organizado, deixaram pelo menos 22 mortos e três feridos, informou a polícia.

Entre as vítimas, há pessoas com antecedentes por roubo, tráfico de drogas e posse de armas, indicou a força de segurança.

Duas facções do grupo criminoso 'Los Tiguerones', uma dos maiores do país, protagonizaram os confrontos a tiros, afirmou uma fonte policial à AFP, que atribuiu a violência a uma disputa pelo controle da região.

As agora rivais 'Igualitos' e 'Fénix' integravam o 'Los Tiguerones', que está entre as 20 organizações com vínculos com cartéis internacionais catalogadas no país.

Classificadas como "terroristas" e "beligerantes" pelo governo do presidente Daniel Noboa, as organizações mudam constantemente e ganham força com o lucro do narcotráfico.