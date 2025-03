Confirmadas penas de prisão para 10 ativistas climáticos britânicos

No entanto, o Tribunal de Apelação de Londres reduziu as sentenças de outros seis ativistas por participação em bloqueios de rodovias.

As penas de prisão impostas a 10 ativistas do grupo ambientalista Just Stop Oil, incluindo aqueles que jogaram sopa na pintura "Girassóis", de Vincent Van Gogh, foram mantidas em apelação por tribunais britânicos nesta sexta-feira (7).

No entanto, as sentenças iniciais de Phoebe Plummer e Anna Holland, condenadas a dois anos e 20 meses de prisão, respectivamente, por jogarem uma lata de sopa na pintura "Girassóis", de Van Gogh, protegida por um vidro, na National Gallery, foram confirmadas.

O mesmo aconteceu com quatro ativistas que subiram em placas de sinalização na rodovia M25, nos arredores de Londres, com faixas que diziam "Just Stop Oil", e outros quatro que ocuparam um túnel rodoviário em Essex, no leste da Inglaterra, por 13 dias.

Os oito ativistas tiveram suas penas de prisão entre 15 e 36 meses mantidas.