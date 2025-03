China promete resposta firme à ofensiva comercial dos Estados Unidos

O chefe da diplomacia chinesa também descartou que a aparente aproximação da administração de Donald Trump com a Rússia afete as boas relações entre Pequim e Moscou.

Wang definiu a aliança entre Moscou e Pequim como "uma constante em um mundo turbulento, que não mudará devido a eventos temporários, nem será abalada pela interferência de outras partes".

O ministro, no entanto, pareceu apoiar as ações de Trump para acabar com o conflito na Ucrânia, recebidas com receio por Kiev e seus aliados europeus porque temem uma paz favorável aos interesses russos.

"A China saúda e apoia todos os esforços dedicados à paz", disse Wang, argumentando que "o conflito não tem vencedores e a paz não tem perdedores".