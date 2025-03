Centenas de judeus ultraortodoxos entram no Líbano para uma cerimônia

De acordo com imagens divulgadas pela mídia israelense, a multidão se reuniu para a oração matinal ao redor de um túmulo localizado na fronteira entre o Líbano e Israel desde o ano 2000, em uma área sob o controle da Força da ONU para o Líbano (Finul).

No entanto, a tradição muçulmana o identifica como o túmulo de um xeque venerado.

Segundo a tradição judaica, o túmulo pertence a Rav Ashi, um destacado doutor da lei (Amoraíta) que viveu no século V d.C.

"Membros das forças inimigas permitiram que colonos acessassem um suposto local religioso na região de Al Abad Hula, no sul, o que constitui uma violação flagrante da soberania nacional libanesa", declarou.

O Exército libanês denunciou em um comunicado o que considera uma violação da soberania do Líbano.

Nos últimos dias, várias tentativas de ingresso no local provocaram confrontos entre o Exército israelense e os religiosos, segundo relatos da imprensa.

"A entrada de colonos da entidade israelense em território libanês é mais uma prova da insistência do inimigo em violar as leis, resoluções internacionais e acordos pertinentes, em particular a resolução 1701 e o acordo de cessar-fogo assinado em 27 de novembro entre Israel e o Hezbollah", acrescentou o comunicado.

