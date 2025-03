United empata na visita à Real Sociedad pela ida das oitavas da Liga Europa

O holandês Joshua Kirkzee abriu o placar no segundo tempo (58'), finalizando um passe do argentino Alejandro Garnacho na área, e o espanhol Mikel Oyarzabal empatou 12 minutos depois (70'), ao converter um pênalti que havia sido marcado após uma revisão do VAR.

Real Sociedad e Manchester United empataram em 1 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa, nesta quinta-feira (6), em San Sebastián, o que deixa tudo em aberto para a partida de volta, em Old Trafford, na próxima quinta-feira.

Porém, a reta final da partida, com a Real lançada ao ataque após empatar, teve os donos da casa como protagonistas e a equipe basca esteve muito perto de terminar a partida com a vitória.

"Antes do pênalti eu achava que o time estava no controle. Acho que mudou com o pênalti... Vamos levar o jogo para Old Trafford, vamos tentar vencer lá", disse o técnico português do United, Ruben Amorim aos repórteres.

Brais Méndez deu um chute forte aos 76 minutos que obrigou o goleiro Andre Onana a defender de soco de maneira espetacular, e aos 85 minutos o islandês Orri Oskarsson recebeu um passe milimétrico e tinha tudo para marcar. Mas inexplicavelmente mandou para fora.