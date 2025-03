Um botão para 'mutar' jornalistas? Brincadeira atrai governo argentino

Um botão para "mutar" jornalistas, uma votação popular para escolher os credenciados ou códigos de vestimenta são algumas das ideias provocativas do porta-voz do presidente da Argentina Javier Milei para as coletivas de imprensa na sede do governo.

Quando uma jornalista perguntou a ele na quarta-feira (5) sobre relatos na mídia de que o governo estava avaliando instalar um "botão" nas coletivas, o porta-voz Manuel Adorni respondeu rindo: "Não seria ruim, mas não estamos pensando... Poderia ser, li a matéria e talvez eu pegue a ideia do botão de mutar quando eles exagerarem um pouco."