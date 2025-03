Termina julgamento de recurso de Platini e Blatter

O julgamento de recurso contra Michel Platini e o ex-presidente da Fifa, Sepp Blatter, absolvidos em primeira instância no caso de um pagamento suspeito que os afastou do poder do futebol mundial, terminou nesta quinta-feira (6) na Suíça.

"Tentei preparar um último discurso, mas minhas palavras ainda estavam contaminadas com muita raiva, então preferi não preparar nada. Obrigado pela atenção", declarou Platini, três vezes vencedor da Bola de Ouro, enquanto Sepp Blatter confessou anteriormente ter se sentido "em um filme ruim".