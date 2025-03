SpaceX sofre revés com nova perda da 2ª etapa do foguete Starship

A SpaceX, do bilionário Elon Musk, realizou nesta quinta-feira (6) o oitavo voo de teste de seu megafoguete Starship, com o retorno bem-sucedido do propulsor, mas perdeu contato com a etapa superior pela segunda vez consecutiva, o que supõe um revés para a empresa aeroespacial.

"Posso confirmar que perdemos o contato com a nave. Infelizmente, isso também ocorreu na última vez", disse o funcionário da SpaceX Dan Huot, ao se referir ao voo de teste anterior realizado em janeiro, que causou uma chuva de destroços sobre o Caribe por uma explosão do aparelho.

O incidente mais recente pode alimentar dúvidas sobre a atenção que Musk dedica à sua empresa espacial, já que o homem mais rico do mundo esteve em Washington nas últimas semanas liderando a comissão responsável pelos cortes federais, conhecida pela sigla DOGE, em inglês, no governo do presidente Donald Trump.

Seu trabalho como assessor do presidente republicano também provocou maior escrutínio sobre sua possível influência no programa espacial do governo.

O Starship, o maior e mais potente foguete do mundo, decolou com sucesso da base da SpaceX em Boca Chica, Texas, pouco depois das 17h30 locais (20h30 em Brasília).