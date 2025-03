Rússia critica discurso de Macron, 'desconectado da realidade'

Na terça-feira, em um discurso à nação, o chefe de Estado francês alertou sobre o que chamou de "ameaça russa", que afeta "os países da Europa", e afirmou que "a agressividade" de Moscou "parece não conhecer fronteiras", três anos após o início da ofensiva na Ucrânia.

Macron também anunciou no discurso a intenção de "abrir o debate estratégico" sobre a proteção do continente com a ajuda do guarda-chuva nuclear francês.

Tudo isso em um momento de aproximação entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o russo Vladimir Putin, que provoca o temor da imposição de uma paz contrária aos interesses da Ucrânia e da segurança da Europa.