Reino Unido mantém conversas com 20 países 'interessados' em contribuir para a paz na Ucrânia

O governo britânico está em conversas com 20 países "interessados" em contribuir para a paz na Ucrânia, dentro de um eventual acordo de cessar-fogo do conflito desse país com a Rússia, informou uma autoridade britânica nesta quinta-feira (6).

O Executivo britânico entrou em contato na quarta-feira com esses aliados, "em sua maioria europeus ou pertencentes à Commonwealth", informou a autoridade britânica mediante anonimato.