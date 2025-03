Raducanu é eliminada pela estreante Uchijima na 1ª rodada em Indian Wells

Duas semanas após o incidente com um stalker, a tenista britânica Emma Raducanu foi eliminada nesta quinta-feira (6) pela japonesa Moyuka Uchijima na primeira rodada do WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

Na terça-feira, Raducanu disse que durante aquela partida, em que perdeu para Karolina Muchova, "literalmente não conseguia ver a bola por causa das lágrimas e mal conseguia respirar".

A jovem britânica, que disse estar se sentindo muito melhor, teve dificuldades para se adaptar nesta quinta-feira às duras condições do deserto californiano, onde os golpes eram afetados por um vento forte.

Com uma quebra no game de abertura, Raducanu conseguiu uma vantagem de 2 a 0 no primeiro set, mas depois foi ela quem teve sérios problemas no saque, cometendo quatro duplas faltas.