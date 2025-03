A cobertura global de gelo marinho registrou um índice mínimo histórico em fevereiro, anunciou o observatório climático europeu Copernicus nesta quinta-feira (6), com temperaturas até 11°C acima da média perto do Polo Norte, enquanto o mundo continua com sua persistente onda de calor.

Em um centro espacial isolado no norte da Finlândia, perto da fronteira com a Rússia, pesquisadores estudam o impacto da mudança climática no Ártico com mais precisão do que em qualquer outro lugar da Europa.

--- ESPECIAL 8 DE MARÇO DIA DA MULHER ---

NAÇÕES UNIDAS:

Direitos das mulheres retrocedem em um a cada quatro países, alerta ONU

A polarização política, as novas tecnologias, os conflitos e a emergência climática ameaçam os direitos das mulheres, que sofrerão retrocessos em um a cada quatro países até 2024, alertou nesta quinta-feira (6) um relatório da organização ONU Mulheres.

BUENOS AIRES:

Acesso ao aborto sob risco na Argentina sob 'motosserra' de Milei

A "motosserra" do presidente argentino Javier Milei levantou novos obstáculos ao acesso à saúde reprodutiva e ao aborto, cuja legalização em 2020 representou um marco histórico para os movimentos feministas e que a falta de orçamento ameaça transformar em letra morta.

PARIS:

O poder da escolha: atletas se rebelam contra os códigos de vestimenta

Após décadas de "sexualização excessiva", as atletas de alto nível estão começando a se livrar de algumas peças desconfortáveis, reivindicando cada vez mais a possibilidade de escolha.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

--- AMÉRICAS

TIJUANA:

Migração irregular, o objetivo que une militares do México e dos EUA

Do lado americano, militares colocam arame farpado no muro fronteiriço; em frente, soldados mexicanos montam acampamento à beira de uma montanha. O objetivo em ambos os casos é o mesmo: fechar todas as brechas para a migração irregular.

-- EUROPA

VATICANO:

Hospitalização do papa leva cenário de incerteza para o Vaticano

Do amanhecer até o anoitecer, turistas e peregrinos participam na procissão perpétua de visitantes diante da basílica de São Pedro. Mas o tempo parece suspenso no Vaticano sem o papa Francisco, cuja hospitalização leva incerteza para a Igreja Católica.

-- ÁSIA

SEUL:

Avião militar sul-coreano lança bombas por engano e deixa vários civis feridos

A Força Aérea da Coreia do Sul admitiu nesta quinta-feira (6) que um de seus caças de combate lançou acidentalmente oito bombas em um local errado durante um exercício de treinamento, o que deixou pelo menos sete civis feridos.

=== ECONOMIA ===

PEQUIM:

China reitera que enfrentará guerra comercial com EUA 'até o fim'

A China reiterou nesta quinta-feira (6) que travará a guerra comercial com os Estados Unidos "até o fim", no momento em que as tarifas de Washington afetam a economia mundial e ameaçam minar o crescimento lento do país asiático.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

WASHINGTON:

Musical 'Hamilton' cancela apresentações no Kennedy Center após intervenção de Trump

Os produtores do musical "Hamilton" cancelaram na quarta-feira as atuações previstas para o Kennedy Center de Washington, ao alegar que Donald Trump cerceou a "neutralidade" política do importante centro cultural desde que voltou à Casa Branca.

LONDRES:

'London Eye', a roda-gigante símbolo de Londres, completa 25 anos

A "London Eye", a grande roda-gigante de 135 metros de altura instalada desde o ano 2000 às margens do rio Tâmisa, no sul de Londres, celebra seu 25º aniversário neste domingo, para surpresa da arquiteta que a projetou.

-- ESPORTES --

-- FUTEBOL:

Acompanhamento das oitavas de final da Liga Europa

PARIS:

