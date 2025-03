Parques nacionais do Zimbábue denunciam projeto de mineração que ameaça rinocerontes

Um projeto de exploração de carvão no parque Hwange, o mais conhecido do Zimbábue para safáris, ameaça a população de rinocerontes negros do local, advertiu nesta quinta-feira (6) a autoridade que administra os parques nacionais. Em um comunicado, a ZimParks exortou o Ministério de Minas a "anular a solicitação de prospecção exclusiva para atividades mineradoras no Parque Nacional de Hwange, que se dirige especificamente à zona de proteção intensiva do rinoceronte negro Sinamatella".

O projeto de mineração, acrescentou, "constitui uma ameaça significativa" porque "aumentará o risco de extinção da espécie e as perspectivas de reconstituição da população serão afetadas".

A empresa chinesa Sunny Yi Feng apresentou um pedido de "prospecção de carvão" em uma área de mais de 16 mil hectares que começa a menos de oito quilômetros do acampamento de Sinamatella, que recebe os visitantes do parque de Hwange, segundo o boletim oficial do governo de 14 de fevereiro. "A exploração mineradora pode interromper o fluxo de águas subterrâneas e ameaçar as fontes de água vitais das quais depende nossa fauna. Essa perturbação pode agravar a escassez de água existente", advertiu a ZimParks. Os rinocerontes negros estão classificados como ameaçados de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN).