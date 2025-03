Paraguai retira candidatura de chanceler ao comando da OEA

"Decidi retirar a candidatura do ministro das Relações Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, um diplomata de longa trajetória e de merecido prestígio não apenas regional, mas mundial", afirmou o chefe de Estado.

"Nos últimos dias e de forma abrupta e inexplicável, o Paraguai foi informado por países amigos da região, com os quais compartilhamos um espaço e história comuns, que modificaram seu compromisso inicial com nosso país e decidiram não acompanhar finalmente a proposta", lamentou Peña.

Em pouco mais de 24 horas, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Uruguai, Costa Rica, Equador e República Dominicana anunciaram que apoiarão a candidatura do chanceler do Suriname, Albert Ramdin, que também recebeu o respaldo da Comunidade do Caribe (Caricom).

Peña expressou no comunicado que o objetivo da candidatura de Ramírez era "recuperar a relevância institucional da OEA, acima de interesses particulares e de ideologias".

"Nesta visão, não cabe a separação de povos irmãos por questões ideológicas conjunturais, e sim a luta por valores, princípios e ideais que fazem nosso continente tão único", expressou.