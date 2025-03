Papa Francisco passa noite 'tranquila' e descansa, afirma Vaticano

A hospitalização, a quarta e mais longa desde 2021, gera preocupação devido aos problemas que debilitaram a saúde do pontífice nos últimos anos: operações no cólon e abdômen, além de dificuldades para caminhar.

O rito deu início à contagem regressiva de 40 dias até a Páscoa, a festa mais importante do calendário católico e, no momento, não é possível saber se o pontífice, que recebeu as cinzas no hospital, continuará internado até a Semana Santa.

