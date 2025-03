Noruega aumenta em mais de 160% ajuda anual à Ucrânia, a US$ 7,7 bi

A Noruega aumentará sua ajuda à Ucrânia em 50 bilhões de coroas norueguesas (quase US$ 4,5 bilhões ou R$ 25,9 bilhões, mais de 160%) em 2025, chegando ao equivalente a US$ 7,7 bilhões (R$ 44,26 bilhões), anunciou nesta quinta-feira (6) o primeiro-ministro Jonas Gahr Støre.

A decisão de aumentar substancialmente os gastos em apoio à Ucrânia foi tomada em acordo com os partidos representados no Parlamento norueguês, ressaltou o governo.

Com esse pacote adicional, a contribuição total até 2030 chegará a 205 bilhões de coroas norueguesas (cerca de US$ 18,7 bilhões, R$ 107,5 bilhões), segundo o governo.

A Noruega, um grande produtor de hidrocarbonetos que se beneficiou enormemente do aumento dos preços do petróleo impulsionado pela invasão russa da Ucrânia, é proporcionalmente um dos principais apoiadores de Kiev, de acordo com a classificação do Instituto Kiel.

