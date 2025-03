Módulo privado dos EUA pousa na Lua, mas seu estado é incerto, diz controle da missão

Um módulo privado americano conseguiu pousar na Lua nesta quinta-feira (6), embora as equipes de controle trabalhem para avaliar seu estado, e até mesmo se ele está em posição vertical, informou um porta-voz da empresa.

"Athena está na superfície da Lua", afirmou Josh Marshall, da Intuitive Machines, com sede em Houston, durante uma transmissão pela internet, cerca de 20 minutos depois que o robô pousou perto do polo sul lunar. "Estamos trabalhando para determinar a orientação do veículo", acrescentou.