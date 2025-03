Mais de 40 mortos em confrontos no oeste da Síria

Vinte e oito combatentes "leais" ao deposto presidente Bashar al Assad morreram em confrontos no oeste da Síria, nos quais também perderam a vida 16 membros das forças de segurança e quatro civis, informou nesta quinta-feira (6) o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

Nos últimos dias, têm ocorrido combates na província de Latakia, reduto da minoria alauíta do ex-presidente, no noroeste do país.