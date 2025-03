Governo anuncia medidas para reduzir preços dos alimentos

Entre as principais medidas está a eliminação de tarifas de importação para itens básicos, como carne, café, açúcar, milho, azeite, biscoitos e massas. Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, as disposições vão entrar em vigor em poucos dias.

O governo anunciou nesta quinta-feira um pacote de medidas para conter o aumento dos preços dos alimentos, no momento em que a inflação tem forte impacto na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"O governo está abrindo mão de imposto para favorecer a redução de preço", disse Alckmin após reuniões de Lula com ministros e representantes de entidades do setor alimentício.

Os preços dos alimentos subiram 7,25% em 12 meses em janeiro. A carne teve um aumento ainda maior, de mais de 20%, e o café, de mais de 50%. As altas foram estimuladas pela seca severa que atingiu o país no ano passado, em um contexto de forte desvalorização do real.

A inflação dos alimentos é apontada por especialistas como um dos principais fatores por trás da crise de popularidade de Lula.

Como parte das medidas, o governo anunciou que ampliará os benefícios do Plano Safra, programa de crédito e incentivo à agricultura, estendendo-o aos médios produtores. Alckmin também pediu aos governadores que eliminem os impostos estaduais sobre itens da cesta básica.