Cientistas australianos descobrem cratera de meteorito mais antiga do mundo

Estima-se que o meteorito tenha atingido a área a mais de 36 mil quilômetros por hora, formando uma cratera de mais de 100 quilômetros de largura e possivelmente espalhando detritos pelo planeta, de acordo com o estudo

Cientistas australianos descobriram a mais antiga cratera de impacto de meteorito, uma descoberta que pode redefinir a compreensão das origens da vida e da própria Terra, de acordo com um estudo publicado nesta quinta-feira, 6.

A cratera, encontrada em uma área remota do noroeste da Austrália, "desafia significativamente as suposições anteriores sobre a história antiga do nosso planeta", disseram pesquisadores da Curtin University, que encontraram evidências de um impacto há 3,5 bilhões de anos.