China afirma que enfrenta 'incerteza' internacional crescente

A China revelou na quarta-feira a ambiciosa meta de 5% de crescimento para 2025, com a promessa de transformar a demanda interna no motor econômico do país, em meio a uma incipiente guerra comercial com os Estados Unidos.

O presidente americano, Donald Trump, impôs esta semana tarifas adicionais a todas as importações chinesas.

Zheng admitiu que "a incerteza no ambiente externo está crescendo mais".