Centro Pompidou em Paris fecha suas portas por cinco anos

O Centro ainda abrigará pequenas exposições temporárias até setembro, quando serão iniciadas as principais obras de remoção do amianto e renovação até 2030.

Um edifício de referência no coração de Paris, com sua fachada repleta de tubos de ventilação de cores diferentes, o Centro Pompidou abriga, em seus 12.000 m², a maior coleção de arte contemporânea e de vanguarda do mundo, ao lado do Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova York.

Para algumas obras grandes, como as instalações do artista alemão Anselm Kiefer, a administração do museu planejou remover diretamente o vidro da fachada.

Parte da coleção (atualmente com cerca de 150.000 obras) será exibida no Grand Palais, na Champs Elysées, assim como nas filiais do Centro Pompidou no exterior, como em Málaga (Espanha), Xangai e, em breve, em Bruxelas.

Também foram assinados acordos para o empréstimo temporário de obras com museus dos Estados Unidos, Austrália, Japão e centros europeus, explica Xavier Rey, diretor do museu.