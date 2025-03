BCE reduz sua taxa básica de juros em 25 pontos-base para 2,50%

O Banco Central Europeu (BCE) cortou, nesta quinta-feira (6), sua principal taxa de juros em 25 pontos-base, para 2,5%, tendo em vista que "o processo de desinflação continua avançando" na zona do euro.

Apesar desta flexibilização das taxas de juros, a política monetária do BCE nunca foi tão incerta, em um contexto de guerras comerciais com os Estados Unidos e de um aumento esperado nos gastos com defesa na Europa.