Australiano Fred Stolle, duas vezes campeão do Grand Slam, morre aos 86 anos

O australiano Fred Stolle, vencedor de Roland Garros em 1965 e do US Open em 1966, morreu aos 86 anos, anunciou nesta quinta-feira (6) a Federação Australiana de Tênis (Tennis Australia).

Depois de pendurar a raquete, treinou o americano Vitas Gerulaitis, vencedor do Aberto da Austrália em 1977. Como comentarista, Stolle ficou conhecido como "a voz do tênis" por várias gerações de telespectadores.

"Quando falamos sobre a era de ouro australiana e a progressão do esporte amador para o profissional, o nome de Stolle aparece no topo da lista", declarou Craig Tiley, diretor da Tennis Australia, elogiando em um comunicado a "excelência, dedicação e profundo amor de Stolle pelo tênis".

Sua carreira começou em 1958, com uma derrota para o compatriota Rod Laver no Aberto da Austrália, e durou até sua aposentadoria em 1982, com um retrospecto em que se destacam três triunfos consecutivos na Copa Davis pela Austrália (1964-1966).

Darren Cahill, técnico do atual número 1 do mundo, Jannik Sinner, elogiou na rede social X "um grande homem e uma lenda do nosso esporte, tanto como jogador quanto como comentarista. Com um microfone, ele foi campeão mundial", disse o australiano.

Para Rod Laver, que venceu duas vezes todos os quatro torneios do Grand Slam em um ano (1962 e 1969), "você nunca poderia ficar bravo com um cara tão legal quanto Fred Stolle".

"Ele venceu vários Grand Slams e chegou à final de muitos outros. Era preciso estar na melhor forma para vencê-lo", escreveu Laver em homenagem na rede social X.