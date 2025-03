Washington sanciona altos comandos dos huthis do Iêmen

Os Estados Unidos sancionaram sete membros de alto escalão dos rebeldes huthis do Iêmen, acusados de importar armas ilegalmente para o país devastado pela guerra, e outro membro do movimento que supostamente enviou civis iemenitas para lutar na Ucrânia com forças russas.

As sanções foram anunciadas nesta quarta-feira(5), um dia após a Casa Branca designar o grupo apoiado pelo Irã como "organização terrorista internacional".