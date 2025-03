Trump confirma tarifas de 25% para México e Canadá

Presidente dos EUA frustra esperanças de acordo com países vizinhos e ainda decreta novo aumento sobre produtos chineses.O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enterrou nesta segunda-feira (03/03) as esperanças de um acordo de última hora com o Canadá e o México para evitar tarifas de importação punitivas, ao mesmo tempo em que assinou um decreto para aumentar as taxas alfandegárias sobre produtos da China. Em fevereiro, Trump anunciou – e então adiou – a imposição de tarifas abrangentes sobre as importações de seus principais parceiros comerciais, acusando-os de não conseguirem coibir a imigração ilegal e o tráfico de drogas. Na véspera do fim do prazo dado aos países vizinhos, Trump confirmou que as tarifas de 25% sobre produtos mexicanos e canadenses – e de 10% para a importação de energia do Canadá – entrarão em vigor nesta terça-feira, o que aumentou os temores de uma guerra comercial na América do Norte e gerou instabilidade nos mercados financeiros. "Eles vão ter que ter a tarifa. O que eles têm que fazer é construir suas fábricas de automóveis, francamente, e outras coisas nos Estados Unidos, e nesse caso não teriam tarifas", disse Trump na Casa Branca. O americano afirmou que não havia "nenhum espaço de sobra" para um acordo que pudesse evitar a imposição das tarifas através da contenção do fluxo do opioide fentanil para os Estados Unidos – condição imposta por Washington para que as medidas punitivas pudessem ser evitadas. Países revidam O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, reagiu à medida prometendo impor, ainda nesta terça-feira (04/03), tarifas retaliatórias de 25% sobre as importações dos Estados Unidos. "O Canadá não permitirá que essa decisão injustificada fique sem resposta", afirmou, em nota. "As tarifas interromperão uma relação comercial incrivelmente bem-sucedida. Elas violarão o próprio acordo comercial que foi negociado pelo presidente Trump em seu último mandato", disse Trudeau. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse que seu país está preparando uma contrapartida, que deve ser anunciada nesta terça (04/03). A China anunciou tarifas de 15% sobre frango, trigo, milho e algodão vindos dos Estados Unidos, além de tarifas de 10% sobre soja, carne suína, carne bovina e laticínios a partir de 10 de março. Mercado em baixa, dólar em alta O presidente também afirmou que "tarifas recíprocas" entrariam em vigor em 2 de abril aos países que impuserem taxas sobre produtos dos EUA. Os comentários do presidente fizeram as bolsas americanas despencarem e, ao mesmo tempo, provocaram uma alta do dólar em relação ao peso mexicano e ao dólar canadense. Empresários e economistas afirmam que a ação, que cobre mais de 900 bilhões de dólares (R$ 5,3 trilhões) em importações anuais dos EUA de seus vizinhos do sul e do norte, representaria um sério revés para a altamente integrada economia norte-americana. Produtos chineses na mira O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, afirmou em entrevista á emissora americana CNN que ambos os países realizaram progressos na segurança das fronteiras, como exigido pelos EUA, mas precisavam fazer mais para conter o fluxo de fentanil para o território americano. O decreto de Trump assinado nesta segunda-feira eleva ainda as tarifas sobre as importações chinesas, de 10% para 20%, a menos que Pequim impeça o tráfico da droga para os EUA. Lutnick não mencionou nenhuma potencial mudança em relação a essas taxas, que devem afetar cerca de 439 bilhões de dólares em importações anuais. Na semana anterior, Trump ordenou a retomada de uma investigação tarifária sobre países que cobram impostos sobre serviços digitais, propôs taxas de até 1,5 milhão de dólares para cada vez que um navio construído pela China entrar num porto dos EUA e lançou uma nova investigação tarifária sobre as importações de cobre. Isso se soma a seus planos de determinar as tais "tarifas recíprocas" para corresponder às de outros países e compensar outras barreiras comerciais, uma medida que pode atingir duramente a União Europeia (UE). Tarifas sobre produtos agrícolas Trump sinalizou nesta segunda-feira que tarifas sobre produtos agrícolas importados poderão ser impostas a partir de 2 de abril. "Aos grandes fazendeiros dos Estados Unidos: preparem-se para começar a produzir muitos produtos agrícolas para serem vendidos dentro dos Estados Unidos", disse Trump em postagem nas redes sociais, sem fornecer mais detalhes. "As tarifas serão aplicadas a produtos estrangeiros em 2 de abril." Economistas alertam que a agenda tarifária de Trump poderá manter a inflação americana num patamar ainda mais alto e levar a economia global à recessão. sf/rc/as (Reuters, AFP)