Técnico do Lyon é suspenso por 8 meses por ameaçar dar cabeçada em árbitro

Fonseca perdeu a paciência no final da partida em que seu time venceu o Brest por 2 a 1, no domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Francês.

Além de não poder ficar no banco, tampouco poderá entrar no vestiário do árbitro até o dia 30 de novembro e nem no seu próprio até 15 de setembro.