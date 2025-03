Setor privado dos EUA cria menos empregos que o previsto em fevereiro

As empresas do setor privado dos Estados Unidos criaram menos empregos do que o previsto em fevereiro, de acordo com dados da ADP divulgados nesta quarta-feira (5), e a incerteza sobre as políticas do presidente Donald Trump pode pesar sobre o mercado de trabalho.

O emprego no setor privado cresceu em 77.000 postos de trabalho no mês passado, bem abaixo dos 145.000 previstos pelo consenso de mercado do Briefing.com.