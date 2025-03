Secretário de Comércio dos EUA diz que é possível alívio tarifário por setores a Canadá e México

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, disse que pode fazer um anúncio nesta quarta-feira (5) sobre as tarifas impostas a Canadá e México, que podem ser aliviadas por categorias, um dia depois das tarifas aduaneiras de 25% entrarem em vigor.

As tarifas impostas pelo presidente republicano, Donald Trump, de 25% para produtos importados do México e Canadá, exceto as de 10% para os produtos energéticos canadenses, começaram a vigorar na terça-feira, e atingiram duramente os mercados mundiais.