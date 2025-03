Policiais alemães são investigados por mensagens racistas

Polícia da cidade de Hamburgo mira 15 funcionários, em parte aposentados, e faz busca e apreensão em nove apartamentos, após revelação de conteúdos racistas e nazistas em chats.A polícia de Hamburgo informou nesta terça-feira (04/03) que 15 policiais, incluindo alguns que já se aposentaram, estão sendo investigados por enviar e receber mensagens racistas em grupos virtuais. Um total de nove apartamentos na cidade do norte da Alemanha foram revistados nesta madrugada, com apreensão de dispositivos eletrônicos. Motivo das investigações foram mensagens "racistas" e que "glorificavam a violência e o nazismo" por parte dos agentes. Os outros investigados participaram dos bate-papos "em diferentes graus", segundo a polícia. Estão em andamento processos disciplinares contra todos os agentes, aposentados e na ativa, com idades entre 44 e 61 anos. Segundo a corporação, eles pertencem à divisão regular da polícia de Hamburgo denominada Schutzpolizei (polícia de proteção). A investigação está sendo conduzida pelo departamento de polícia de Hamburgo responsável por reclamações e questões disciplinares. Promotores estaduais afirmam que as milhares de mensagens encontradas não constituem violação criminal, portanto a investigação é interna e pode acarretar, no máximo, medidas disciplinares. O chefe de polícia de Hamburgo, Falk Schnabel, declarou que não há lugar para esse tipo de comportamento na força policial: "Investigaremos minuciosamente as alegações e direcionaremos todas as consequências disciplinares necessárias." sf/av (DPA, DW)