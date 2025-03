Operação policial deixa 12 mortos em Salvador em pleno Carnaval

As forças de segurança chegaram na tarde de terça ao bairro conhecido como Fazenda Coutos, onde duas facções criminosas fortemente armadas travavam uma disputa pelo domínio do local.

A operação coincidiu com o fim do Carnaval de Salvador, um dos mais populares do país. As festividades transcorreram com normalidade em outras partes da cidade.

Uma equipe da emissora local TV Bahia chegou à área à noite e teve que se refugiar em um comércio, pois ainda havia troca de tiros.

Em janeiro de 2025, a área metropolitana de Salvador, uma das mais pobres do Brasil, registrou 43 mortos em trocas de tiros com participação da força pública, segundo a ONG Fogo Cruzado.