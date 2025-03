Módulo de empresa privada pousa com sucesso na Lua

A missão Blue Ghost da Firefly Aerospace realizou seu primeiro pouso lunar. A iniciava é parte de uma parceria da Nasa com a indústria privada para reduzir custos e levar astronautas de volta à Lua.Uma empresa aeroespacial americana conseguiu seu primeiro pouso lunar não tripulado neste domingo (02/03). O módulo lunar Blue Ghost da Firefly Aerospace pousou perto de uma antiga abertura vulcânica no Mare Crisium, uma grande bacia situada no nordeste do lado da Lua voltado para a Terra. Após o pouso, o Controle da Missão, relatou que o módulo estava estável. A missão ocorre como parte de uma parceria da agência espacial americana Nasa com a indústria para cortar custos e apoiar o programa Artemis, que visa retomar o transporte de astronautas à lua. A Blue Ghost foi lançada em meados de janeiro, levando 10 experimentos da Nasa para a superfície lunar. A agência espacial pagou 101 milhões de dólares (R$ 594 milhões) pela entrega e mais 44 milhões pelo desenvolvimento científico. "Nossa equipe ousada e imparável provou que estamos bem equipados para fornecer acesso confiável e acessível à Lua, e não vamos parar por aí. Com missões lunares anuais, a Firefly está abrindo caminho para uma presença lunar duradoura que ajudará a desbloquear o acesso ao resto do sistema solar para nosso país, nossos parceiros e o mundo", afirmou o CEO da Firefly Aerospace, Jason Kim. Registros de imagens impressionantes O módulo lunar de quatro "pernas", que tem aproximadamente o tamanho de um carro compacto, transporta um aspirador capaz de sugar a poeira lunar e coletá-la para análise. Há também uma broca a bordo que pode medir a temperatura em profundidades de até 3 metros abaixo da superfície. As experiências devem durar cerca de duas semanas, antes que o dia lunar termine e o módulo se desligue. A Blue Ghost capturou imagens impressionantes da Terra e da Lua ao longo de sua jornada e deverá registrar imagens de alta definição de um eclipse total em 14 de março, quando a Terra bloqueará o Sol no horizonte da Lua. Em seguida, a nave registrará um pôr do sol lunar em 16 de março, em um tentativa de obter informações sobre como a poeira da Lua levita acima da superfície sob a influência solar. Quem mais pousou na Lua? A Firefly Aerospace se tornou a segunda empresa privada a conseguir um pouso suave na Lua, seguindo o sucesso do módulo de pouso Odysseus da Intuitive Machines no ano passado. O pouso anterior, no entanto, foi menos suave; quebrando uma das "pernas" do módulo e o deixando tombando. A empresa sediada em Houston enviará outro módulo de pouso para da Lua, com previsão de pouso para esta quinta-feira. Até hoje, cinco países conseguiram realizar pousos na Lua: a União Soviética, os EUA, a China, a Índia e o Japão. rc (AFP; Reuters, AP)