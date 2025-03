LeBron James se torna o primeiro jogador da história da NBA a marcar 50.000 pontos

LeBron James se tornou o primeiro jogador da história da NBA a marcar 50.000 pontos, contando temporada regular e playoffs, alcançando uma marca que talvez nunca seja superada.

O astro do Los Angeles Lakers, de 40 anos, chegou ao jogo de terça-feira (4) contra o New Orleans Pelicans com 49.999 pontos, depois de marcar 17 pontos na vitória do fim de semana sobre o Los Angeles Clippers.