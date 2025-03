Infantino anuncia 'show do intervalo' na final da Copa do Mundo de 2026

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, anunciou nesta quarta-feira (5) que a final da Copa do Mundo de 2026, programada para o MetLife Stadium, nos arredores de Nova York, terá um "show do intervalo", nos moldes do Super Bowl.

"Posso confirmar o primeiro show do intervalo da final da Copa do Mundo Fifa em Nova York/Nova Jersey, em associação com a Global Citizen. Será um momento histórico para a Copa do Mundo e um espetáculo digno do maior evento esportivo do mundo", escreveu Infantino em sua conta do Instagram, após uma convenção com os parceiros comerciais e de mídia da Fifa em Dallas, no Texas.