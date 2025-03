EUA acusa 12 cidadãos chineses por ciberataques de alto perfil

As supostas vítimas do grupo incluem outros alvos de alto perfil, como dissidentes chineses radicados nos Estados Unidos, ministérios de Relações Exteriores de vários países asiáticos, organizações religiosas e outras agências governamentais federais e estaduais do país, detalhou a pasta.

Doze cidadãos chineses, incluindo dois funcionários do Ministério de Segurança Pública, foram acusados como responsáveis por uma série de ataques cibernéticos, incluindo uma violação de dados do Tesouro dos Estados Unidos, informou nesta quarta-feira (5) o Departamento de Justiça americano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A acusação apresentada em Nova York menciona oito funcionários da empresa chinesa Anxun Information Technology Co. Ltd e dois oficiais do Ministério de Segurança Pública de Pequim como participantes do suposto ataque contra e-mails, telefones celulares, servidores e sites entre 2016 e 2023.