Empresários mexicanos da fronteira se voltam para seu país após tarifas de Trump

A próspera indústria mexicana na fronteira com os Estados Unidos aposta em voltar sua atenção para o mercado interno para resistir ao golpe devastador das tarifas alfandegárias do presidente Donald Trump, que veem como insustentáveis.

Envolve também oferecer incentivos fiscais, buscar novos mercados e romper barreiras legais como a que exige que as montadoras — carro-chefe do T-MEC — exportem 80% de sua produção para os Estados Unidos, acrescentou.

Uma vez cumprida a ameaça de Trump, "o mercado interno deve ser reorganizado", diz Contreras, para quem isso significa replicar as cadeias produtivas do acordo comercial T-MEC (Canadá, Estados Unidos e México) neste país de 130 milhões de habitantes.

A presidente mexicana Claudia Sheinbaum anunciará medidas contra as tarifas no próximo domingo, embora tenha delineado anteriormente um plano para fortalecer a indústria nacional que inclui substituir importações chinesas, um gesto para agradar Trump que até agora não rendeu frutos.

Mas "é preciso agir rapidamente" porque a "dimensão social é muito grande", envolvendo cerca de 80.000 empregos em maquiladoras somente deste ponto, na fronteira de 3.100 km de extensão, alerta Contreras, empresário do setor metalúrgico.

Trump defende as tarifas como punição pela suposta falha do México e do Canadá em conter a migração irregular e o tráfico de fentanil, um opioide ligado a dezenas de milhares de mortes por overdose nos Estados Unidos a cada ano.

No entanto, sua cruzada protecionista, que busca realocar empresas para o território americano, também se estende à China e à União Europeia.

Analistas dizem que a medida ameaça causar uma recessão no México, que envia 80% de suas exportações para os Estados Unidos, e acreditam que a retaliação também prejudicará a economia americana, transferindo custos para empresas, trabalhadores e consumidores.