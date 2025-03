Em discurso no Congresso, Trump ameniza briga com Zelenski e cita Brasil como alvo de tarifas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ressaltou a sua defesa por um cessar-fogo na guerra da Ucrânia e afirmou mais uma vez que deseja retomar o controle do Canal do Panamá e anexar a Groenlândia em seu longo discurso durante uma sessão conjunta do Congresso americano na madrugada desta quarta-feira, 5. Trump também citou o Brasil como um dos países que "cobram muito" dos Estados Unidos e prometeu novas tarifas. O mandatário americano disse que recebeu uma carta do presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, na terça-feira, 4, apontando que Kiev está pronta para negociar o fim do conflito. O republicano também ressaltou que a Rússia quer acabar com a guerra. "Tivemos discussões sérias com a Rússia e recebemos fortes sinais de que eles estão prontos para a paz", disse Trump. "Não seria lindo?"

O republicano afirmou novamente que os americanos estavam vivendo "a era de ouro dos Estados Unidos". "Desde que iniciei meu governo, todas as ações têm sido rápidas e implacáveis para inaugurar a maior e mais bem-sucedida era da história do nosso país."

Ucrânia As desavenças entre Trump e o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, dominaram o noticiário nos últimos dias após um bate-boca entre os dois no Salão Oval na sexta-feira, 28. O clima ruim fez com que Trump anunciasse uma pausa na ajuda americana a Kiev, com os argumentos de que o presidente ucraniano não queria o fim da guerra. Nesta terça-feira, 4, o presidente ucraniano mudou o tom e se disse disposto a negociar a paz. Em uma série de publicações na plataforma X, Zelenski afirmou que poderia concordar com um cessar-fogo parcial com a Rússia, que envolveria uma troca de prisioneiros e proibiria ataques de longo alcance à infraestrutura civil e energética.

Durante o discurso, Trump também citou e pediu uma salva de palmas para o americano Marc Fogel, que foi detido pelas forças russas em agosto de 2021 e libertado por Moscou após um acordo com Trump no dia 11 de fevereiro. "Se você quer acabar com as guerras, você tem que falar com ambos os lados", disse Trump. Apesar de rumores de que Trump anunciaria a assinatura do acordo de minerais entre Kiev e Washington, isso não aconteceu durante o discurso. Canal do Panamá e Groenlândia

O presidente americano também mencionou mais uma vez a sua promessa de que os Estados Unidos irão "retomar" o Canal do Panamá. Trump disse novamente que estimula a independência da Groenlândia e que a região autônoma pode se juntar aos Estados Unidos se desejar. "Acho que vamos conseguir. De um jeito ou de outro, vamos conseguir", afirmou Trump sobre a Groenlândia. Tarifas

O republicano seguiu defendendo as tarifas e citou o Brasil como um dos países que "cobram demais dos Estados Unidos". Na terça-feira, 4, Trump anunciou tarifas de 25% em todos os produtos do Canadá e México, e de 10% em produtos chineses. Ele ressaltou que a medida serve como um incentivo para que empresas estabeleçam fábricas nos Estados Unidos. O presidente americano também culpou o antecessor Joe Biden pela inflação e disse que quer aprovar uma legislação de corte de impostos. "Agora, pela primeira vez na história moderna, mais americanos acreditam que nosso país está indo na direção certa do que na direção errada", disse Trump. O republicano afirmou que "resgatar a economia americana e aliviar a situação da classe trabalhadora" estava entre suas maiores prioridades. Ele prometeu reduzir os preços dos ovos e de energia, sem oferecer detalhes de seus próprios planos.