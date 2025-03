China aumentará orçamento de defesa em 7,2% este ano

A China afirmou nesta quarta-feira, 5, que irá aumentar seu orçamento de defesa em 7,2% este ano. Os gastos planejados com a defesa do país em 2025 serão de 1,784665 trilhão de yuans (cerca de US$ 249 bilhões), de acordo com um relatório preliminar apresentado ao legislativo nacional para deliberação.

O aumento é a mesma porcentagem do ano passado, abaixo dos avanços porcentuais de dois dígitos de anos anteriores e refletindo uma desaceleração geral da economia. Os líderes do país estabeleceram uma meta de crescimento de cerca de 5% para este ano.